artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals werden an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel am Donnerstag voraussichtlich 200 Flüge ausfallen. Das teilte die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg mit. Nach jüngstem Stand werden in Tegel 146 Flüge gestrichen und in Schönefeld 54. Zwölf weitere Flüge sollen zu den Flughäfen Bremen, Leipzig und Dresden umgeleitet werden. "Wir bitten alle Passagiere, sich vor Reisebeginn bei Ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu erkundigen", sagte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf.