Leipzig (dpa) Für den Preis der Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr - neben vier Romanautoren - auch ein Lyriker in der Kategorie Belletristik nominiert. Wie die Jury am Donnerstag mitteilte, geht Steffen Popp mit "118. Gedichte" ins Rennen. Zudem werden auf der Shortlist Lukas Bärfuss mit "Hagard", Brigitte Kronauer ("Der Scheik von Aachen"), Anne Weber mit "Kirio" und Natascha Wodin ("Sie kam aus Mariupol") als Kandidaten benannt.