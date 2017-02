artikel-ansicht/dg/0/

Tel Aviv (dpa) Nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu signalisiert, Trumps Wunsch nach Zurückhaltung in der Siedlungspolitik zumindest im Westjordanland zu überdenken. Der bisher angekündigte Siedlungsausbau werde umgesetzt, zitierte das israelische Radio Netanjahu am Donnerstag. In Ost-Jerusalem werde weiter gebaut, der Rest müsse besprochen werden. "Ich würde gerne sehen, dass Sie sich bei den Siedlungen ein wenig zurückhalten", hatte Trump zu Netanjahu am Mittwoch in Washington gesagt.