Schlag gegen Solarmodul-Diebe

Potsdam/Lublin (MOZ) Deutschen und polnischen Ermittlern ist erneut ein Schlag gegen Diebe deutscher Solaranlagen gelungen. Im polnischen Lublin sind am Dienstag vier Männer festgenommen worden, die aus Solarparks in mehreren deutschen Bundesländern Solarmodule gestohlen haben sollen.

Die Zerschlagung einer polnischen Diebesbande im November vergangenen Jahres hatte die Kriminalisten des Brandenburger Landeskriminalamts (LKA) und die eigens Mitte 2015 gegründete deutsch-polnische Ermittlungsgruppe "Helios" auf die Spur eines Grundstücksbesitzers nahe der polnischen Stadt Lublin gebracht. Dort stießen deutsche und polnische Ermittler nach Angaben des Polizeipräsidiums in Potsdam am Dienstag auf etwa 400 Solarmodule und dazugehörige Technik, von der ein Teil einem Diebstahl vom Februar 2015 aus einem Solarpark in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt zugeordnet werden konnte.

Damals sind dort 50 sogenannte Wechselrichter im Wert von annähernd 120 000 Euro gestohlen worden. Bei darüber hinaus sichergestellten Photovoltaikelementen bestehe der Verdacht, dass sie aus Diebstählen stammen, die Ende 2016 in Bayern und vergangene Woche in Mecklenburg-Vorpommern verübt wurden.

Neben dem 36-jährigen Grundstücksbesitzer nahm die Polizei drei Insassen eines Transporters fest, auf dessen Ladefläche 21 Wechselrichter im Wert von 200 000 Euro lagen, die in der Nacht zum 13. Februar im sächsischen Hoyerswerda demontiert worden waren und ersten Vernehmungen zufolge vom Grundstückseigentümer angekauft werden sollten. Einer der drei Männer steht zudem im dringenden Verdacht, an einem Einbruch in den Solarpark Cottbus-Dissenchen im Januar 2015 beteiligt gewesen zu sein, wo durch den Diebstahl von 230 Solarmodulen ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden war.

Gegen die vier Festgenommenen soll heute durch einen polnischen Richter Haftbefehl wegen Hehlerei und schweren Bandendiebstahls erlassen werden. Gegen die fünfköpfige Diebesbande, die im November 2016 festgenommen worden ist und der 15 Angriffe auf Solarparks vorgeworfen werden, könnte nach Aussagen von Frank Adelsberger, LKA-Dezernatsleiter für Organisierte Kriminalität, im April Anklage erhoben werden. Deren Festnahme ist es Adelsberger zufolge aber zu verdanken, dass es seitdem keinen Diebstähle von Solarmodulen in Brandenburg mehr gab. "Möglicherweise hat da eine Art Verdrängungseffekt eingesetzt", sagte er am Mittwoch.

Der Diebstahl von Solarmodulen ist nach Informationen des Polizeipräsidiums im Land Brandenburg rückläufig: 2015 registrierten die LKA-Ermittler noch 60 Diebstähle aus Solarparks, im vergangenen Jahr waren es nur noch 40. Pro Diebstahl würden Schäden von rund 50 000 Euro entstehen.