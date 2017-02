Erneute Enttäuschung für Kerber: Frühes Aus gegen Kasatkina

artikel-ansicht/dg/0/

Doha (dpa) Angelique Kerber hat ihr Auftaktmatch beim Tennis-Turnier in Doha verloren. Die an Nummer eins gesetzte Kielerin unterlag Darja Kasatkina 4:6, 6:0, 4:6.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552703/

Die Russin verwandelte gleich ihren ersten Matchball. Gegen die 19-Jährige hatte Kerber bereits im Januar beim Turnier in Sydney gleich zu Beginn verloren.

Bei dem mit 710 900 Dollar dotierten Turnier in Doha setzte sich damit die Serie der Enttäuschungen für die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin fort. Auch bei den Australian Open war die 29-Jährige bereits im Achtelfinale gescheitert und verlor nach dem Turniersieg von Serena Wiliams Platz eins in der Weltrangliste an die Amerikanerin.

Kerber hatte auf eine Teilnahme am Erstrundenspiel im Fedcup gegen die USA am vergangenen Wochenende auf Hawaii verzichtet, um sich auf die Turniere in Doha und in der kommenden Woche in Dubai zu konzentrieren.