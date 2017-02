Gemeinsames Lernen auch im Westhavelland

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Rathenow (MOZ) "Seit rund fünf Jahren beteiligen sich insgesamt neun Grundschulen in Falkensee, Dallgow-Döberitz, Perwenitz, Brieselang, Schönwalde, Paulinenaue und Zeestow als Pilotschulen im Havelland am Inklusionskonzept `Schule für Gemeinsames Lernen´ des Landes Brandenburg. Die Einführung des Konzepts lief an den Schulen recht reibungsfrei", so Wolfgang Seelbach aus Dallgow-Döberitz. "Zum neuen Schuljahr werden diese Schulen, je nach Größe, um jeweils eine halbe Lehrerstelle aufgestockt. Wir möchten das `Gemeinsame Lernen´ auch auf Schulen im Westhavelland und die weiterführenden Schulen im Osthavelland übertragen."

Dabei soll die Inklusion nicht zwangsläufig eingeführt werden. Für den Landeselternsprecher, der auch Mitglied des Kreiselternrats und des Kreisschulbeirats ist und für die Bündnisgrünen im havelländischen Kreistag sitzt, soll die Nachfrage der Eltern in den Kommunen entscheiden. "Das Konzept der Inklusion beruht auf Freiwilligkeit. Die bestehenden Förderschulen bleiben grundsätzlich unberührt", so Seelbach weiter. "Bei zu geringer Größe von Förderschulen muss man allerdings eine Entscheidung treffen. Eine Förderschule in Falkensee, die zuletzt zu wenig Schüler hatte, konnte durch eine zusätzliche Förderklasse mit Flüchtlingskindern ihren Bestand sichern."

In den nächsten zwei, drei Jahren soll das Inklusionskonzept überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Nötig für den Antrag auf zusätzliche Lehrkraftstellen mit sonderpädagogischer Zusatzausstattung, den Schulen zum neuen Schuljahr, aber auch noch für 2018 oder 2019 stellen können, sind überzeugende Konzepte, die vom Bildungsministerium bestätigt werden müssen. Entsprechende finanzielle Mittel dafür sind im Doppelhaushalt des Landes eingestellt.

Je nach Größe der Schulen erhalten Grund- und Gesamtschulen pauschal für sechs Prozent der Schülerschaft 3,5 Wochen-Lehrkräftestunden zusätzlich. Oberschulen würden wegen ihrer besonderen Bedingungen rechnerisch die doppelte Anzahl von Lehrkräftestellen erhalten, so Seelbach.

Entsprechend der derzeitigen Schülerzahlen könnten mit dem Konzept der Inklusion an allen Schulen in Rathenow so demnächst insgesamt bis zu 15 Lehrkräfte mehr eingesetzt werden. Für die Grundschulen wären dies jeweils 1,3 bis 3,1 Lehrkräfte zusätzlich. Für die Bürgel-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe wären es 3,7 und für die Duncker-Oberschule zusätzlich 3,2 Lehrkräftestellen. In Premnitz könnten die Grund- und Oberschule mit 2,6 bzw. 3,1 mehr Stellen planen.

Befürworter findet das Konzept auch im Landesschulbeirat. Das Gremium setzt sich zu je acht Vertretern aus Lehrer- und Schülerschaft sowie Eltern zusammen. Mit den Verbandsvertretern wirken dort auch die Schulen in freier Trägerschaft, also die privaten Schulen, mit. "Das Konzept wird an den Schulen, auch in der Lehrerschaft, diskutiert. Die Lehrer werden durch sonderpädagogische Weiterbildung unterstützt", erklärt Wolfgang Seelbach weiter. "Die Lehrerverbände haben sich noch nicht abschließend zum Konzept geäußert."