Kiew (dpa) Wegen drohender Engpässe in der Energieversorgung zieht die ukrainische Regierung Stromsperren in Betracht. Aktivisten verhindern seit Wochen dringend benötigte Kohlelieferungen aus den Separatistengebieten im Osten. Die Blockade mehrerer Bahnstrecken destabilisiere die ganze Ukraine, sagte Präsident Petro Poroschenko am Donnerstag in Kiew. Experten zufolge reichen die Kohlevorräte in einigen Kraftwerken nur noch wenige Tage.