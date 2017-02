artikel-ansicht/dg/0/

Weimar (dpa) Die Klassik Stiftung Weimar fasst die Sanierung von Goethes Wohnhaus am Frauenplan ins Auge. Möglichst bis Ende dieses Jahres solle dazu zunächst eine Machbarkeitsstudie vorliegen, sagte Stiftungspräsident Hellmut Seemann am Donnerstag in Weimar. Voraussichtlich im Herbst 2019 soll das wichtigste Museum in Weimar für die Arbeiten komplett geschlossen werden. Ziel sei die Wiedereröffnung zur Saison 2022.