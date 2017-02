Kubb will etwas bewegen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Nachdem Behinderten, Gleichstellungs-, Ausländer- und Migrationsbeauftragte des Landkreises, Gabriele Steidl, zum 1. Dezember in den beruflichen Ruhestand verabschiedet wurde, wird ihr nun Anne-Christin Kubb in der Funktion als neue Integrations- und Migrationsbeauftragte des Landkreises folgen.

Im Sozialausschuss am Montag, an ihrem ersten Arbeitstag, stellte sich die gebürtige Bernburgerin vor. "Ich freue mich, Teil von neuen, verändernden Prozessen zu werden. Bewährte Projekte, die Toleranz, Vielfalt und Demokratie fördern, wie beispielsweise das Jugendfestival `laut & bunt´oder den Rathenower Jugendtag werde ich weiterführen. Aber auch neue Projekte entwickeln", sagte die 27-Jährige, die sich mit den wichtigsten aktuellen Projekten an ihrem ersten Arbeitstag bereits vertraut gemacht hatte. In den nächsten Wochen will sie das Havelland vor allem bezüglich ihrer neuen Funktion näher kennen lernen. "Gemeinsam mit allen Havelländern möchte ich im Landkreis etwas bewegen."

Im Havelland mit 158.300 Einwohnern leben 22.700 Menschen mit Behinderung. Etwa 7.750 Menschen haben einen Migrationshintergrund. "Diesen über 30 Prozent der Havelländer möchte ich besonders gerecht werden. Auch die derzeit 1.443 Flüchtlinge und Asylbewerber im Landkreis haben ihre speziellen Bedürfnisse. Anerkannte Flüchtlinge müssen integriert werden und können auch eine Chance sein, der Demografie im Havelland etwas entgegen zu wirken", meinte Anne-Christin Kubb. "Das Westhavelland ist stärker von der Demografie betroffen. Hier könnte eine individuellere Integrationsarbeit helfen."

Kubb studierte in Chemnitz Soziologie und schrieb ihre Bachelor-Arbeit zu einem Integrationsthema. Ein Jahr nach Beendigung des Studiums wechselte sie jetzt aus Chemnitz insNach einstimmiger Empfehlung der Mitglieder des Sozialausschusses entscheidet der Kreistag zu seiner nächsten Sitzung am 6. März abschließend über die Berufung von Kubb als neue Integrations- und Migrationsbeauftragte. "Anne-Christin Kubb wird in ihrer Funktion ständiges Mitglied der entsprechenden Kreisgremien, wie des Sozialausschusses, sein und alle zwei Jahre einen Bericht über Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderung abgeben", so Sozialdezernent Wolfgang Gall.