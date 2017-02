Koalition bringt Nachtrags-Haushalt ein

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung will schnell Geld für Schulsanierungen, Radwege und Wohnungsbau locker machen. Dazu brachten SPD, Linke und Grüne am Donnerstag einen Nachtragshaushalt ins Abgeordnetenhaus ein. "Wir nehmen Geld in die Hand und legen los", betonte die Grünen-Abgeordnete Anja Schillhaneck. Der Nachtragshaushalt lege die Grundlage für eine dringend nötige Investitionsoffensive, sagte der Linke-Abgeordnete Steffen Zillich.