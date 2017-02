Fehler verursacht gefährliche Säurewolke

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhausen (dpa) Der Zwischenfall mit einer großen Säurewolke in Oberhausen ist nach Angaben des betroffenen Chemiebetriebs durch einen Fehler beim Entladen eines Schiffes ausgelöst worden. Es sei Salzsäure in einen Tank mit Schwefelsäure eingeleitet worden, sagte Hamm-Chemie-Betriebsleiter Axel Knauber am Donnerstag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552735/