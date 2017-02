Traditionsmarke Opel steht vor dem Verkauf

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Traditionsmarke Opel hat viele Aufs und Abs erlebt - nun steht sie vor dem Verkauf. Statt in Detroit könnten die Chefs bald in Paris sitzen. Deutsche Arbeitsplätze geraten in Gefahr.

Der US-Mutterkonzern des Autobauers Opel, General Motors, hat am Vortag Gespräche über einen Verkauf seines Europageschäfts an den französischen Wettbewerber PSA Peugeot Citroën bestätigt.

Auf der bisher letzten Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main im September 2015 war es, als ein sichtlich gelöster Opel-Chef Karl-Thomas Neumann im neuen Astra auf die Bühne gefahren kam - von einem jungen Beifahrer begleitet, der Neumann auf Twitter folgt. Der Opel-Lenker führte vor, dass man den Wagen vom iPhone und auch von der Apple Watch aus ver- und entriegeln kann. Die Botschaft lautete: Seht her, die jahrelang dahinsiechende Blitz-Marke kann wieder gute Autos bauen. Und ist in der digitalen Welt angekommen. Womit man ab 2016 endlich wieder in die schwarzen Zahlen rollen wollte. Und noch eine Botschaft gab es: Opel hat die volle Rückendeckung von der Mutter aus Detroit. General-Motors-Chefin Mary Barra höchstselbst enthüllte auf der IAA die Kombi-Variante des Astra.

Das ist nun alles Schnee von gestern. Ob der einstige VW-Manager Karl-Thomas Neumann bei der diesjährigen IAA noch an Bord ist, ob Opel dann überhaupt noch zu GM gehört oder schon Peugeot-Citroën-Chef Carlos Tavares die neuen Modelle vorführt, ist unklar. Klar ist nur, dass die Amerikaner ihre deutsche Tochter, die sich seit 1929 in ihrem Besitz befindet, aber noch immer Verluste schreibt, loswerden wollen. Und das ganz überraschend. Der Opel-Vorstand war nicht eingeweiht, geschweige denn Betriebsräte oder Politiker.

Ein in Deutschland eigentlich unmögliches Verhalten. Was aber letztlich nicht verwundern muss: Trotz ihres jahrzehntelangen Engagements haben die Konzernspitzen in Detroit den deutschen Markt, die deutschen Gepflogenheiten nur selten wirklich verstanden. Kein Wunder, dass die Marktanteile, die in den 50er- bis 70er-Jahren in der Bundesrepublik stets um die 20 Prozent gelegen hatten, bröckelten. Vor 20 Jahren trugen 15,5 Prozent aller in Deutschland zugelassenen Neuwagen das Blitz-Logo, aktuell sind es 7,2 Prozent. GM reagierte auf Misserfolge gern kurzatmig: In den letzten 30 Jahren hatte Opel elf Chefs.

Dass Detroit den Rüsselsheimer Autobauer zum Verkauf stellt, ist allerdings keine Novität: Das war bereits 2009 geschehen, als GM, selbst schwer von der Finanz- und Wirtschaftskrise gebeutelt, mit dem italienischen Autobauer Fiat und dem österreichisch-kanadischen Autozulieferer Magna über den Verkauf verhandelte. Magna bekam den Zuschlag. Doch plötzlich hieß es: April, April! Man wolle Opel behalten. Milliarden wurden anschließend in Deutschland investiert, gleichzeitig aber der Standort Bochum geschlossen.

Neue Übernahmegerüchte gab es 2012, als die Amerikaner mit der französischen Groupe PSA ins Gespräch kamen, zu der die Marken Peugeot, Citroën und neuerdings DS gehören. Mehr als eine Kooperation bei bestimmten Modellen kam nicht heraus. Aber seither kennt man sich ganz gut. Der Unterschied: Obwohl beide Hersteller ihr Angebot attraktiver machten, ist nur PSA aus den roten Zahlen gekommen. Verantwortlich dafür ist der Portugiese Carlos Tavares. Der tritt zwar - für einen Manager ganz untypisch - stets bescheiden auf, hat aber eine knallharte Sanierung durchgesetzt. Und warb zusätzlich Hilfe vom französischen Staat und vom staatlichen chinesischen Hersteller Dongfeng ein. Ergebnis: Der Laden läuft wieder. Den Mitarbeitern, sagt Tavares, habe er damit den "Nahtod-Eindruck von PSA" nehmen können.

Den Todesstoß versetzen könnte dagegen ein Opel-Verkauf den deutschen Standorten Eisenach (Thüringen) und Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz). Die Franzosen haben trotz des Schrumpfkurses noch genügend Kapazitäten - genau in den typischen Opel-Bereichen Klein- und Kompaktwagen. Eisenach hat noch ein besonderes Problem: Bisher gehen 40 Prozent der Produktion nach Großbritannien - unter dem Namen der englischen Schwestermarke Vauxhall. Dass nach der Brexit-Entscheidung schwächere Pfund verhagelte Opel die Bilanz. Zudem sanken die Bestellungen aus Großbritannien, die Folge ist Kurzarbeit in Eisenach.

Warum aber will sich Tavares den Verlustbringer Opel ans Bein binden, zumal Opel wie PSA auf den gesättigten europäischen Markt konzentriert ist? Weil sich die Branche im Umbruch befindet, jetzt Größe dabei helfen kann, zu überleben. Die Franzosen kaufen sich eine Traditionsmarke, die in einigen Märkten noch immer fest verankert ist. Und bekommen ein renommiertes Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. Letzteres ist schon deshalb interessant, weil der Trend zu autonomem Fahren und alternativen Antrieben die ganze Autoindustrie vor gewaltige Herausforderungen stellt. Die Autos selbst müssen nicht aus Deutschland stammen: Das Opel-Erfolgsmodell Mokka etwa kommt ja jetzt schon aus Südkorea und Spanien.

Die Konflikte sind programmiert: Ein Unternehmen, an dem der französische Staat beteiligt ist, wird französische Werke auslasten und deutsche Kapazitäten abbauen wollen. Entsprechend aufgeschreckt sind Gewerkschafter sowie Politiker. Carlos Tavares wird deshalb bei Kanzlerin Angela Merkel und Gewerkschaftsfunktionären versuchen, gut Wetter zu machen.

Und die Amerikaner? Noch vor einem Jahr hatte Mary Barra betont: "Der europäische Markt ist unglaublich wichtig." Aber eben auch der anspruchsvollste Markt der Welt. In Amerika oder Asien kann man mit schlichteren Modellen punkten. Das scheint GM jetzt zu reichen.