Streit in Flüchtlingsheim löst massiven Polizeieinsatz aus

Berlin (dpa) Ein Streit zwischen Brüdern in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Heinersdorf hat am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Das vorsichtshalber angeforderte Spezialeinsatzkommando (SEK) musste aber nicht mehr eingreifen. Ein 20-Jähriger, der seinen 21 Jahre alten Bruder mit einem Messer verletzt hatte, ließ sich schließlich ohne Widerstand festnehmen, wie die Polizei berichtete.