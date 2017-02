Fahrräder durch Baumfällarbeiten gefährdet

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Wer sein Fahrrad auf dem Weg zur Bahn oder zum Bus gewohnheitsmäßig am Postplatz abschließt, sollte sich am Freitag einen anderen Platz für den Drahtesel suchen. Betroffen davon sind vor allem jene, die ihr Rad an den um die Bäume herum angebrachten Metallzäunchen stellen. Heute von zirka 7 bis 14 Uhr wird der Großteil der Bäume auf dem Postplatz gefällt. Zettel weisen darauf hin, welche das betrifft. Wegen herabfallender Äste sollten auch die direkt zwischen den Bäumen befindlichen Fahrradständer nicht genutzt werden.