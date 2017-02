artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Geheimnis gelüftet: Robert Dahl hat am Donnerstag in Elstal seine Pläne für die Entwicklung der Adler- und Löwenkaserne in Elstal bekannt gegeben. Er will mehr als 100 Millionen Euro in das Projekt "Karls Erdbeerland" in den kommenden zehn Jahren investieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552755/

Entstehen soll ab 2019 eine große Ferienanlage mit Spaßbad und Saunalandschaft, eine Hotel- und Übernachtungsanlage sowie eine Manufakturenwelt mit Handwerkskunst. Auch ein angelegter, vier Hektar großer Badesee könnte entstehen. Das Vorhaben soll nicht in einem Rutsch realisiert werden, sondern "Stück für Stück und Jahr für Jahr wachsen", so Dahl, der seinen Anspruch wie folgt formuliert: "Wir wollen das beliebteste Freizeitzentrum Deutschlands werden." Er stemmt das Projekt übrigens alleine. 2021 soll nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts Eröffnung gefeiert werden. 100 Jahre nachdem sein Großvater das Unternehmen gegründet hat. Mehrere Hundert Mitarbeiter sollen einen Job finden. Zudem wird Karls-Erlebnisdorf, in das jährlich eine Million Besucher strömen, westlich erweitert. Dort sollen unter anderem ein Brauhaus, eine Schokofabrik, eine Käserei und Mosterei, eine Chipsbraterei sowie etwa eine Gurkenmanufaktur entstehen. Verbunden werden die beiden Bereiche bis zum Kasernengelände mit einer "Erdbeer-Seilbahn".

Nachdem der Investor bereits im Dezember nach eineinhalbjährigen Verhandlungen mit der Brandenburgischen Boden einen Kaufvertrag für das munitionsbelastete Gelände geschlossen hat, zur Summe wurde Stillschweigen vereinbart, ist nun der Auftakt für das Mammutprojekt erfolgt - zumindest in der Theorie. Rund 71 Hektar sollen bebaut werden. Im bereits laufenden Raumordnungsverfahren müssen nun die Pläne auf Herz und Nieren geprüft werden, ehe feststeht, was und in welchem Umfang realisiert werden darf. Dahl hat im Verfahren für das Hotel und die Bungalows rund 2000 Betten beantragt. Er rechnet mit 230.000 Übernachtungen jährlich. Zunächst aber solle eine Marktanalyse Aufschluss bringen. Zwei Architekten und ein Landschaftsplaner werden das Projekt begleiten. Auch ein Hotelier, den Dahl von der Steigenberger Gruppe abgeworben hat, soll das nötige Know how mitbringen, wie es hieß. In Rövershagen bei Rostock wird schon der Testlauf geprobt. Auch dort ist ein Hotel entstanden. Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg fordert indes zahlreiche Gutachten, darunter eine Flora- und Fauna-Untersuchung sowie vor dem Hintergrund der Munitions- und Altölbelastung des ehemaligen Militärgeländes. Zudem müssen Konzepte vorgelegt werden, Stichwort Verkehrsführung. "Das ist ganz entscheidend", betonten Dahl und Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) übereinstimmend. Schon jetzt gibt es schließlich enorme Probleme im Dreieck Oulet-Center, Olympisches Dorf und Karls Erlebnisdorf. "Wir werden unsere Hausaufgaben erledigen und eine Lösung finden", sagt der Bürgermeister. Planer sind bereits am Werk. Dahl will bereits vor Ende des Raumordnungsverfahrens, indem die Tröger öffentlicher Belange natürlich beteiligt werden, parallel einen Bauantrag stellen.

Mit Blick auf den Badesee gibt es allerdings Probleme, weil das Trinkwasserschutzgebiet betroffen ist. Eine Versieglung der Fläche wäre dringend geboten. "Das ist ein Problem, weil wir zu sehnen müssen, dass die Wasserqualität auch das Baden erlaubt. Die 35 Kasernen, die teils von der B5 aus zu sehen sind, sollen nach Möglichkeit nun doch zumindest teilweise erhalten bleiben, obwohl sie abrissgenehmigungsfähig sind, weil kein Denkmalschutz besteht. Die bauliche Substanz sei jedenfalls gut, wie es hieß.

Im neuen Erlebnis-Familien-Resort "Erdbeerland" entstehen Erlebnisbereiche im dörflichen Stil. Entlang einer 400 Meter langen Promenade können Gäste an kleinen Lädchen, in denenen Handwerksfamilien ihre Produkte anbieten, entlangschlendern. Gastronomie und Attraktionen wie ein Spielstall zum Toben im Heu sollen auch Akzente setzen. Die Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in einem Bienenhaus, im sogenannten Erdbeercamp, im Heuhotel, in Schäferwagen und Jagdhütten oder in "urigen Baumhäusern". Auch ein "Erdbeerschloss" soll entstehen.

Weder Dahl noch Schreiber sehen vor dem Hintergrund, dass in Falkensee ein Hallenbad gebaut wird, eine Konkurrenz- oder Wettbewerbssituation mit Blick auf die Badelandschaft in Elstal. "Wir setzen auf den Spaßfaktor, auf Wellness und einen Saunabereich. Das benötigen wir für unsere Gäste. Eine Abgrenzung ist vorhanden.", meinte Dahl, der sich mit Falkensees Bürgermeister Heiko Müller und Holger Schreiber weiter abstimmen will. Letzterer sagte: "Wir werden nichts auf den Weg bringen ohne miteinander gesprochen zu haben."