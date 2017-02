Merkel: Nichts über BND-Spionage unter Freunden gewusst

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat jede Täuschung der Öffentlichkeit in der Affäre um die massenhafte Datenspionage des US-Geheimdienstes NSA zurückgewiesen. Als sie in der Hochphase des Skandals gesagt habe: "Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht", habe sie nicht gewusst, dass auch der Bundesnachrichtendienst (BND) selbst solche Spionage betrieb. "Ich habe keinerlei Anlass gehabt, dass der Satz bei uns seitens des BND nicht eingehalten wurde", sagte Merkel am Donnerstag in ihrer mit Spannung erwarteten Vernehmung vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags.