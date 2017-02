Brandserie in Berliner Hochhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr hat es in einem Wohnhaus im Berliner Stadtbezirk Pankow gebrannt. Am Mittwochabend wurden nach Polizeiangaben gegen 19.45 Uhr Pappkartons auf dem Flur im zweiten Stock des Hauses in der Storkower Straße angezündet. Ein Bewohner konnte das Feuer löschen - noch bevor die von ihm alarmierte Feuerwehr eintraf. Gegen 22.30 Uhr dann brannten die Kartons erneut, wie die Polizei mitteilte. Sie geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.