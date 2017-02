Ski-Asse Neureuther und Luitz wollen Podiumsplatz

artikel-ansicht/dg/0/

St. Moritz (dpa) Nach einer bislang medaillenlosen WM in St. Moritz sollen Routinier Felix Neureuther und der formstarke Stefan Luitz in ihren ersten Einzelstarts den Bann brechen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552766/

Bis zum Riesenslalom am Freitag geht es für Neureuther darum, seine Anfang der Woche erlittene Rückenblessur in den Griff zu kriegen. Luitz indes will mit dem Schwung aus Garmisch-Partenkirchen, wo er jüngst im Weltcup Dritter geworden war, das Podium attackieren. Das deutsche Trio komplettiert Slalom-Spezialist Linus Straßer, der laut Bundestrainer Mathias Berthold «eine Bombe platzen lassen kann».

Favoriten sind andere, etwa die Franzosen um Riesenslalom-Spezialist Alexis Pinturault und dessen Teamweltmeister-Kollegen Mathieu Faivre sowie Marcel Hirscher. Der Österreicher will nach der nur um eine Hundertstelsekunde verpassten Goldmedaille in der Kombination und dem Viertelfinal-Aus im Teamwettkampf den WM-Titel.

DIE STRECKE: Der Start auf 2475 Meter, das Ziel auf 2030 Meter, macht 455 Meter Höhendifferenz bei einer Streckenlänge von 1510 Meter.

DIE FAVORITEN: Alexis Pinturault (Frankreich), Marcel Hirscher (Österreich), Mathieu Faivre (Frankreich)

MEDAILLENGEWINNER 2015: Gold: Ted Ligety (USA) - Silber: Marcel Hirscher (Österreich) - Bronze: Alexis Pinturault (Frankreich)

MITGLIEDER DEUTSCHES TEAM: Felix Neureuther (SC Partenkirchen), Stefan Luitz (SC Bolsterlang), Linus Straßer (TSV 1860 München)