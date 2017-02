Fürstenbergerin zeigt falschen Polizisten an

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, sind in Oberhavel aktiv. Darauf wies Dörte Röhrs am Donnerstag hin. Die Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin warnte vor den falschen Beamten.

Der jüngste Fall ereignete sich ihr zufolge am Mittwoch in Fürstenberg. Ein Mann habe sich dort telefonisch bei einer 60-jährigen Frau gemeldet. Er gab sich als Polizist aus und sagte, dass gegen ihren Ehemann ein Haftbefehl vorliege. Dessen Vollstreckung könne gegen die Zahlung von 1 000 Euro ausgesetzt werden. Der falsche Polizist beendete das Telefonat laut Frau Röhrs mit dem Hinweis, noch einmal anzurufen, um einen Treffpunkt zur Geldübergabe abzusprechen. Dazu kam es aber nicht. Die 60-Jährige wandte sich an die Polizei, die nun wegen Amtsanmaßung ermittelt. Der falsche Beamte meldete sich nicht mehr.

Es sei in einigen Fällen zwar möglich, die Vollstreckung eines Haftbefehls durch eine Geldstrafe abzugelten, sagte Frau Röhrs. "So etwas wird aber nicht am Telefon abgeklärt und auch nicht mit Verwandten oder Freunden, sondern direkt vor Ort mit der betroffenen Person." Wer sich nicht sicher sei, solle sich bei der örtlichen Polizeiwache melden oder die 110 anwählen, so die Polizeisprecherin.