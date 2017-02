Bis zu 31 ABC-Schützen in einer Klasse

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552777/

Das heißt, dass es im kommenden Schuljahr 2017/2018 acht, statt wie bisher sieben, neue 1. Klassen wird. In den vergangenen Schuljahren wurden 172 Kinder (2015) und 161 Kinder (2016) eingeschult. Nach Wiedereinführung der Schulbezirke in der Stadt im vorigen Jahr sowie unter Berücksichtigung der Platzkapazitäten an den Schulen und der begonnenen Sanierung der Weinberg-Grundschule soll es zum neuen Schuljahr jeweils zwei neue 1. Klassen an der Jahn-Schule (61 Kinder) und an der Weinberg-Schule (58 Kinder) geben. An der Scholl-Schule sollen 81 Kinder in drei Klassen und an der Seeger-Schule 31 neue Erstklässler in einer Klasse eingeschult werden.

Ein Grund für die steigenden Zahl der einzuschulenden Kinder ist vor allem der ansteigende Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Von den 231 Kindern, die 2017 eingeschult werden sollen, haben 31 mindestens einen Elternteil mit ausländischen Wurzeln. Spitzenreiter unter den Staaten ist dabei Syrien mit sieben Kindern in Kriegsflüchtlingsfamilien.

Da auch die Geburten in Rathenow in den letzten Jahren, bedingt durch Geburten von Kindern mit mindestens einem Elternteil mit Migrationshintergrund, wieder steigen, werden die Schülerzahlen auch in den nächsten Jahren höher bleiben als bislang geschätzt. "In den nächsten Schuljahren geht es weiter in Richtung Achtzügigkeit der neuen 1. Klassen", so Hans-Jürgen Lemle.

Derzeit erarbeitet der Landkreis den neuen Schulentwicklungsplan. Ein erster Entwurf liegt schon vor. Anfang April soll er im Bildungsausschuss des Kreises vorgestellt werden. Im Kreistag am 8. Mai soll der neue Schulentwicklungsplan dann beschlossen werden.