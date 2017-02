Das Werbepotential des FSV Optik

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Bereits in den Ausschüssen wurden die Änderung der städtischen Sportförderrichtlinie und die Änderung des Stadion-Pachtvertrags mit dem FSV Optik Rathenow von der Tagesordnung genommen. Auch in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch nahm Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) beide Drucksachen zurück. Dafür verantwortlich ist das noch zu klärende Thema der kürzlich durch das Land neu geforderten Nachzahlung der Mehrwertsteuer für vergangene Jahre. Aber auch ohne dieses Thema sind die durch die Stadtverwaltung geplanten Beschlussvorlagen nicht unumstritten und werden in den SVV-Fraktionen und in der Stadt kontrovers diskutiert.

Grund ist die geplante Errichtung einer Flutlichtanlage für das Stadion Vogelgesang, der Spielstätte des FSV OptikDer Deutsche Fußballbund fordert diese zwingend für Vereine, die in der Regionalliga spielen. Zuletzt spielte der Verein in der Saison 2015/2016 in dieser Klasse, ein Wiederaufstieg gilt als nicht unrealistisch. "Die Errichtung der Flutlichtanlage ist selbst in der Stadtverwaltung nicht unumstritten", sagte Bauamtsleiter Matthias Remus. Die Konditionen mit dem hohen Anteil der Fördermittel durch Land und Kreis würden aber nie wieder so günstig sein wie jetzt, um so auch ein mögliches erneutes Aufsteigen und Bestehen von Optik in der Regionalliga zu ermöglichen.

"Der FSV hat Ausstrahlung über die Stadt hinaus", schätzte auch der Bürgermeister die Erfolge des Vereins und dessen Leistungen. Die wichtige Arbeit, wie zur Integration in Rathenow, die der FSV Optik leistet, lobte auch Hartmut Rubach (SPD). "Die Stadt hat sich in ihrer Unterstützung für den FSV Optik bisher nicht kleinlich gezeigt. Optik muss auch einen finanziellen Eigenanteil aufbringen. In welcher Größe steht für mich noch nicht fest. Wenn die Stadt das Stadion in den letzten Jahren selbst bewirtschaftet hätte, wäre es für die Stadt sicher teurer geworden. Das vergessen manche Abgeordnete", so der SPD-Fraktionsvorsitzende, selbst weniger Fußballfan, sondern als Segler eher Wassersportler. "Der FSV Optik hat als erfolgreicher Sportverein eine große Außenwirkung fürAuch das vergessen manche Abgeordnete."

Ob dem Fußballsportverein vom Vogelgesang beim Aufbringen eines Eigenanteils Sponsoren helfen, können ist fraglich. Seit Jahren gehört die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS), aber auch die Rathenower Wärmeversorgung, zu den Geldgebern. Die Problematik der finanziellen Unterstützung des FSV Optik beschäftigt immer wieder auch Landes- und Bundespolitiker aus der Region, wie Finanzminister Christian Görke (Die Linke), den ehemaligen Kulturstaatssekretär Martin Gorholt (SPD) oder auch den CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler. Der traf sich am Montag mit Optik-Trainer Ingo Kahlisch, um das Thema "Mehrwertsteuer-Nachforderung" zu besprechen. "Sport ist ein wichtiger überregionaler Werbeträger nach außen, auch für eine Stadt. Dieses Werbepotential von Optik sollte auch Rathenow nutzen. Deshalb sollte man den Verein unterstützen", sagte Feiler am Montag, ohne explizit zu nennen, wer diese Unterstützung in welcher Höhe leisten könnte. "Nun ist Bayern München etwas anderes als Optik Rathenow, deshalb gibt es da Grenzen bei der finanziellen Unterstützung. Aber der Fußball bringt viele Gäste nach "