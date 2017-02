Landrat in Aufbruchstimmung

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Große Pläne bei der Umstrukturierung der Kreisverwaltung und ein 4,5 Millionen-Loch im Haushalt 2017 - auf der Kreistagssitzung am Mittwoch in Beeskow fragte sich keiner, wie das zusammengehen kann.

Der neue Landrat Rolf Lindemann (SPD) bekam Zuspruch für seine Pläne, frischen Wind in die Verwaltung zu bringen. Für seinen Vorschlag, künftig drei statt bisher zwei Beigeordnete zu beschäftigen, gibt er aber den Fraktionen noch Zeit zum Nachdenken. Frühestens im Juni könnten die Beigeordneten - nach öffentlicher Ausschreibung - vom Kreistag gewählt werden. Bis dahin muss Lindemann sehen, wie er ohne Stellvertreter zurecht kommt. Da das größte Dezernat, das Dezernat I, mit seinen rund 600 Mitarbeitern, derzeit keinen Leiter hat (das Amt bekleidete bisher Rolf Lindemann), plant der Landrat eine kommissarische Lösung. Es könne nicht sein, dass zwei Drittel der Verwaltung dem Landrat direkt unterstellt seien. Außerdem möchte Lindemann Zuschnitte von Dezernaten verändern, zum Beispiel einen separaten Ordnungsbereich installieren, dem auch das Bauordnungsamt (bisher Baudezernat III) zugeordnet werden soll. Zudem will Lindemann die Stelle des persönlichen Referenten neu besetzen, denn der bisherige Dietmar Materne geht zum Jahresende in den Ruhestand. Von der Pressestelle erwartet er eine "offensive Informationspolitik". Das Amt für Ausländerangelegenheiten soll eine Außenstelle im "Bedarfsschwerpunkt" Fürstenwalde bekommen, "damit der Reisetourismus" nach Beeskow aufhört.

Ein Anliegen, das bereits seit Jahren im Raum steht, würde damit umgesetzt. Lindemann schlägt auch vor, die Stelle eines Bürgeranwaltes oder Ombudsmannes einzurichten. Weitere Bereiche wie zum Beispiel die Arbeit der Beauftragten, werde er auf den Prüfstand stellen und neu organisieren.

Inhaltlich ist die Verwaltung in der Pflicht, sich intensiv um die Kreisreform zu kümmern. Auf einem Sonderkreistag am 9. März sollen die Abgeordneten Position zum Referentenentwurf der Landesregierung beziehen, eine Arbeitsgruppe ist dazu seit Wochen tätig. Bis zum 31. März muss sich der Landrat zum künftigen Kreissitz äußern, falls es zu einer Fusion mit Frankfurt (Oder) kommt. Lindemann legt wert auf "fundierte Stellungnahmen" auf rechtlich sicherem Boden - für eventuelle verfassungsgerichtliche Auseinandersetzungen. Das alles müsse bei laufendem Verwaltungsgeschäft geleistet werden, deshalb müsse die Verwaltung straff geführt werden.

Zu allem Übel kommt noch das Haushaltsloch von 4,5 Millionen Euro. Alle Abgeordneten bekamen am Mittwoch den kiloschweren Haushaltentwurf mit nach Hause und können sich nun durch die Zahlen arbeiten. Denn die Diskussion ist eröffnet und wird Hauptthema in den kommenden Fachausschüssen sein. Von dort erwartet Finanzdezernent Michael Buhrke keine Vorschläge für größere Einsparungen. "Die müssen im Laufe des Haushaltsjahres erreicht werden", gibt sich Buhrke bei einem Etatumfang von rund 400 Millionen Euro optimistisch. In die Rücklagen würde er nicht so gern greifen, denn das Geld werde für die Investitionen, die trotz des Defizites nicht in Gefahr seien, gebraucht. Immer Streitpunkt ist die Kreisumlage: Nachdem im vergangenen Jahr ein Großteil der Kommunen gegen eine Erhöhung mit Erfolg protestiert hatte, sollte in diesem Jahr der Hebesatz von 39,9 auf 42,5 Prozent steigen. Im Laufe der Diskussionen mit Bürgermeistern und Amtsdirektoren sowie unerwarteten Geldeinnahmen wird jetzt ein Hebesatz von 40,3 Prozent vorgeschlagen. Damit würden 78,4 Millionen aus den Gemeinden in den Kreishaushalt fließen, rund 8,5 Millionen Euro mehr als 2016. Am 1. März sind die Gemeinde-Chefs erneut in die Kreisverwaltung eingeladen, um über den Etatentwurf zu diskutieren. Ob sie sich mit dem vorgeschlagenen Hebesatz einverstanden erklären, bleibt abzuwarten.

Auf die Frage, ob die durch den Landrat geplanten Umstrukturierungen der Verwaltung nicht höhere Ausgaben zu erwarten seien, sagte Buhrke: "Das muss nicht zwangsläufig so sein."

Nicht nur der Abgeordnete Bernd Stiller (Die Linke) will Lindemann beim Wort nehmen: "Ich will schriftlich, dass neue Zeiten anbrechen", sagte Stiller nach der Rede des neuen Landrats.