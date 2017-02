Rheinsberg ohne Jobcenter-Außenstelle

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (mzv) Rheinsberger Hartz-IV-Empfänger müssen weiterhin zum Jobcenter nach Wittstock fahren, weil die Räume dort ansonsten nicht ausgelastet sind. Das sagte Jobcenter-Chef Bernd Lüdemann beim Sozialausschuss am Mittwochabend.

Die Abgeordneten Frank Schwochow (BVB/FW) und Freke Over(Linke) forderten den für die Hartz-IV-Empfänger zuständigen Landkreis auf, im neuen Rheinsberger Kiezzentrum eine Außenstelle des Jobcenters einzurichten. "Die Stadt Rheinsberg plant damit", so Schwochow.

Lüdemann lehnte das mit Verweis auf frühere Gespräche darüber ab, nach denen der Landkreis feststellte, dass der Aufwand hoch und der Nutzen zu gering wären. "Es waren Effektivitäts- und Wirtschaftlichkeitsgründe, die dazu führten, sich mit dem Thema nicht zu befassen." Gerade das konnte aber Over nicht nachvollziehen, da das kreiseigene Busunternehmen einen Extra-Verkehr von Rheinsberg zur Dossestadt eingerichtet hat, um Jobcenter-Kunden nach Wittstock zu bringen. "Die Kosten für die Fahrten müssen ja auch einkalkuliert werden", sagte er.

Lüdemann verwies bei seinem Wirtschaftlichkeitsargument aber auf die riesige, kreiseigene Jobcenter-Immobilie in Wittstock. "Wir sind angehalten, die Büroräume dort auszulasten", sagte er. "Um das zu sichern, holen wir die Rheinsberger Kunden nach Wittstock." Lüdemann räumte allerdings auch ein, dass nicht bekannt ist, welche Kosten durch den zusätzlichen Busverkehr entstehen: "Das wäre sicherlich zu prüfen."

Bis vor wenigen Jahren sind die Rheinsberger noch nach Neuruppin gefahren, um dort Anträge zu stellen oder sich beraten zu lassen. Doch das dafür genutzte Gebäude an der Neustädter Straße hat nur wenige Kapazitäten. Seitdem werden die Rheinsberger von Wittstock aus betreut. "Die Menschen möchten vor Ort ihre Anträge stellen", betonte Over. Der Ausschussvorsitzende Sven Alisch(SPD) verwies darauf, dass Rheinsberg kein Einzelphänomen ist: "Wir müssen wirklich alle Städte und Gemeinden in Betracht ziehen, die keine direkte Außenstelle des Jobcenters haben", sagte er.

Für Schwochow bleibt auch ein ganz großes Fragezeichen: Denn wenn die Stadt fest mit dem Einzug einer Jobcenter-Außenstelle plant - warum gibt es keinerlei Gespräche darüber Lüdemann bestätigte ihm, dass es zu dem Thema "kein erneutes Zusammentreffen" zwischen Stadt und Kreis gegeben habe - nach dem letzten "vor anderthalb, zwei Jahren".