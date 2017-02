Abgesagte Klassenfahrt bleibt Ärgernis

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die Neuruppiner Puschkinschule war im Oktober 2017 in die Schlagzeilen geraten, weil ein 15-Jähriger nicht zu einer Klassenreise nach London mitfahren durfte. Der Grund: Die Schulleiterin war der Meinung, weil der junge Mann auf seinem Passfoto lange Haare trug, diese mittlerweile aber abrasiert hatte, könnte es bei der Einreise Probleme geben. Der Pass war allerdings noch gültig. Trotzdem fuhren die 10. Klassen ohne den Neuruppiner.

Noch immer fragen sich die Eltern Antje Bölck und Immo Rettig, ob die offensichtliche Fehlentscheidung von Schulleiterin Anke Ketteritzsch eigentlich Konsequenzen hatte. "Vier Monate hat es gedauert, und dies nur durch ständiges Nachfragen der Eltern beim Schulamt, bis eine Entscheidung getroffen werden konnte", teilt Antje Bölck mit. Mittlerweile heißt es: "Ja, die Schulleiterin hat ihren Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich überschritten und eine Amtsverletzung begangen." Das Staatliche Schulamt in Neuruppin erstattet den Eltern nun die Reisekosten, auf denen sie zunächst sitzengeblieben waren. Das sei bereits passiert, teilte die Behörde dem RA mit.

Der Dienstherr von Schulleiterin Anke Ketteritzsch schweigt aber dazu, welche Folgen der Fehler für die Pädagogin hat. "Ich bitte um Verständnis, dass dienstrechtliche Konsequenzen gegenüber einer Beschäftigten des Landes Brandenburg nicht öffentlichkeitsrelevant sind", sagt Dietmar Menzel vom Schulamt. Es habe "ein Gespräch mit dem zuständigen Schulrat" gegeben. "Das Notwendige wurde veranlasst", bleibt Menzel unkonkret.

Enttäuscht sind die Eltern auch darüber, dass es bisher kein Treffen zwischen der Schulleiterin und der Familie und auch keinen Wiedergutmachungsversuch gegeben hat. "Ein in Aussicht gestelltes, klärendes Gespräch, welches vor Weihnachten stattfinden sollte, wurde von der Schulleiterin abgesagt", sagte Antje Bölck dem RA. "Es gab eine entsprechende Mitteilung an die Eltern", sagte Dietmar Menzel von Schulamt lediglich. "Wir erziehen unsere Kinder so, dass, wenn Unrecht getan wurde, ein persönliches Gegenübertreten und eine Entschuldigung erfolgen müssen", meint Antje Bölck. Wie die Schulleiterin selbst darüber denkt, war bis gestern nicht zu erfahren.