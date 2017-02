Coaching mit Seeblick: Akademie zieht nach Neuruppin

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (rue) Es sind ambitionierte Pläne: Das Coaching-Unternehmen Cortus International möchte in Neuruppin die "Cortus Akademie" eröffnen. Künftig sollen dort Manager, Gesundheitspersonal und Sportler geschult werden. Am Mittwoch stellte der Präsident der Akademie, Gerhard Conzelmann, Vertretern der Stadt seine Pläne vor.

Zunächst ist der Betrieb hauptsächlich als Online-Akademie geplant. Die Präsenztage, an denen die Kursteilnehmer vor Ort sein müssen, sollen laut Conzelmann in der Fontanestadt stattfinden. Über ein eigenes Gebäude verfügt die Akademie noch nicht. Erste Gespräche mit der Prima Unternehmensgruppe, die als Investoren und Bauherren im Seetorviertel aktiv sind, laufen bereits. Zunächst aber finden die Seminare im Resort Mark Brandenburg statt. Dort können die Lernenden auch übernachten. Dass dies vor allem zahlungskräftigerer Kundschaft vorbehalten sein wird, daraus machte der Präsident der Akademie keinen Hehl. Auch wenn sich die Schulungsangebote an jedermann richten sollen, beispielsweise auch an Schüler und Studenten, sind die Hauptzielgruppe Personen auf oberster Führungsebene und Manager.

Zu Neuruppin als Akademie-Standort kam Conzelmann wie die Jungfrau zum Kinde. Er suchte nach einem Ort außerhalb, aber nicht zu weit von Berlin entfernt. In der Fontanestadt fand Conzelmann schließlich einen Liegeplatz für das geplante Coaching-Boot. Dieses soll im kommenden Jahr gebaut werden und als schwimmende Schulungsstätte genutzt werden. Der Präsident, der von Haus aus Physiker ist, und seine Familie planen, neben der Akademie auch ihren privaten Lebensmittelpunkt nach Neuruppin zu verlegen.

Die ersten Seminare finden bereits im März statt und sind laut Conzelmann fast ausgebucht. Sie drehen sich um "Ent-Spannung" und das eigens entwickelte Konzept "Denken 4.0". Kostenpunkt: 1890 bis 2480 Euro für zwei bis vier Tage.

Die Lehransätze der Akademie seien in jahrzehntelanger Forschung erarbeitet worden, hieß es. Dabei habe der Initiator mit renommierten Wissenschaftlern aus aller Welt zusammengearbeitet, berichtet er, unter anderem mit dem Engländer Peter Higgs, dem Entdecker des "Gottesteilchens". "Die Lehrinhalte werden in dieser Kombination nirgendwo sonst vermittelt", sagte Conzelmann. Cortus habe schon mit zahlreichen Großunternehmen zusammengearbeitet, erklärte er. Auch Olympiasieger und Weltmeister coacht das Unternehmen. Gelehrt wird nach dem "Cortus Code", einem "persönlichem, strategischen und operativen Steuerungselement". Grundlage sind Erkenntnisse aus den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen sowie uralte Weisheiten aus allen Kulturen.

Neuruppins Baudezernent Arne Krohn nannte das Konzept "sehr sympathisch". Es passe gut in das Entwicklungsziel der Stadt, sich als Gesundheitsstandort zu etablieren. Er verwies auf den Entwicklungsschub, den Neuruppin mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) und dem im Aufbau befindlichen Seetorviertel nimmt. Krohn sicherte der Akademie die Unterstützung der Stadt zu. Auch Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) sieht in der geplanten Akademie die Chance für Neuruppin, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal zu bekommen.

