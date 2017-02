Löchrig wie ein Schweizer Käse

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (RA) In den Sechskampf um die Qualifikation für das Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" griffen am Donnerstag beide Ruppiner Handball-Mannschaften nicht ein. Weder die Waldringschule Wittstock noch die Grundschule Flecken Zechlin erreichten das Endspiel.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552788/

Zu dominant spielten die von Daniela Meyer betreuten Oberhaveler aus Glienicke auf. Lediglich drei Gegentore leistete sich die Mannschaft, die in Maxim Nagy einen bärenstarken jungen Mann zwischen den Pfosten hatte. Er wurde vom Wettkampfgericht um Axel Simon und Uwe Peter als Bester ausgezeichnet. Das auch die beiden anderen individual-Ehrungen an das Siegerteam gingen, war zu erwarten.

Lediglich im Endspiel erwiesen sich die Lessing-Schüler als Falkensee als beinahe ebenbürtig. "Hier mischen alle mit", freute sich Axel Simon über das "einigermaßen kleine Gefälle" unter den Mannschaften. "Dass Qualität zu sehen ist, unterstreichen gute technische Aktionen. Dazu zähle ich einen doppelten Sprungwurf." Diese Finte sei nicht unbedingt üblich in der jüngsten Altersklasse, so der Schulsportkoordinator.

Ein wenig Pech hatten beide Ruppiner Vertreter: Kreisfinal-Sieger Waldringschule erwischte die schwere Vorrundengruppe und spielte nach zwei Niederlagen lediglich um Rang fünf. Den Flecken Zechlinern reichte ein 7:6 gegen die Oranienburger Waldschule, um sich früh für das Halbfinale zu qualifizieren. Darin ging zwar Falkensee als 6:3-Sieger hervor. Doch "wenn ihr die Torchancen genutzt hättet", so Simon zu Betreuer Patrick Jähn, "dann wäre ein Sieg drin gewesen". Ebenso stolperten die Jungs aus dem Nordkreis über ihren unsortierten Auftritt in der Defensive, deren Löcher den Vergleich zum Schweizer Käse hervorriefen.

Die Fleckener waren als Zweitplatzierter des Kreisfinals nachgerückt, weil der gastgebende Schulbereich über zwei Startplätze verfügt. Aus der Prignitz wollte kein WK-IV-Team teilnehmen, daher "nahmen wir die Einladung dankbar an", meinte Jähn. Er hätte es jedoch lieber gesehen, wenn es ein Turnier im Modus jeder gegen jeden gewesen wäre. "Wir verfolgen ein anderes Ziel", als die maximale Spielzeit auszuschöpfen, erklärte Uwe Peter. Simon konkretisierte: "Ab sechs Mannschaften spielen wir immer in Staffeln. Es soll sich die Spannung im Wettkampf erhöhen. Die beiden Besten sollen sich im letzten Spiel gegenüberstehen. Im anderen System kann es passieren, dass der Dampf schon nach drei Partien raus ist."

Mit dem letzten von sechs Regionalfinal-Turnieren endete am Donnerstag die Handball-Serie im Schulamt Neuruppin. In diesem Jahr gingen alle Fahrkarten zum Landesfinale an die Kreise Oberhavel und Havelland.