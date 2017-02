Wall soll Anwohner vor Lärm schützen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Bewohner der Häuser in der Lossower Straße und der Hohenwalder Straße werden den Lärm, den die Fahrzeuge auf der nur wenige Meter von ihren Grundstücken entfernt verlaufenden Autobahn A 12 erzeugen, nur noch auf absehbare Zeit ertragen müssen. Denn der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg wird den Lärmschutzwall, mit dessen Bau bereits vor längerer Zeit begonnen worden war, noch in diesem Jahr weiterbauen lassen. So sieht es der Plan der Baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen für dieses Jahr vor.