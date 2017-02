Ringer stehen vor ihren Titelkämpfen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Ringer aus dem Leistungszentrum Frankfurt tanzen derzeit auf vielen Hochzeiten. Während am Sonnabend für den Nachwuchs aus der C-, D- und E-Jugend in Potsdam die Landesmeisterschaften Brandenburgs anstehen, haben die Frauen und die weibliche Jugend, aber auch die Junioren und Kadetten im griechisch-römischen Stil schon die ersten, großen Wettkämpfe hinter sich. Bei den Frauen und Mädchen geht es am 25. Februar mit den Mitteldeutschen Meisterschaften in der Brandenburghalle im Sportzentrum Frankfurt weiter.