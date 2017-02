Plädoyer für Gildebaum auf Müllroser Festwiese

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Der Gildebaum soll nun doch auf der Festwiese errichtet werden, dafür sprach sich jetzt der Hauptausschuss der Stadt mehrheitlich aus. Die Stadtverordnetenversammlung hatte sich bereits in einem Beschluss grundsätzlich für dieses Handwerker-Wahrzeichen ausgesprochen, aber die Angabe zur Örtlichkeit gestrichen. Denn der Standort Festwiese sei nicht geeignet, da die Konstruktion die dortigen Veranstaltungen stören würde, so die Kritiker. Den Antrag zur Errichtung hatte die Fraktion Parteiunabhängige Wählergemeinschaft Müllrose (PWM) eingebracht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552795/

An der Spitze der Festwiese: So soll Gildebaum einmal aussehen, im Bildhintergrund erkennt man rechts das Strandbad, dort befindet sich heute ein italienisches Restaurant.

An der Spitze der Festwiese: So soll Gildebaum einmal aussehen, im Bildhintergrund erkennt man rechts das Strandbad, dort befindet sich heute ein italienisches Restaurant. © Ulrich Zimmer

Nun war es an dem Hauptausschuss, über dieses Thema zu beraten. Der Stadtverordnete und PWM-Fraktionsvorsitzende Thomas Kühl warb nachdrücklich für den Standort Festwiese. "Warum? Weil der Baum auf einem repräsentativen Gelände stehen muss", erläuterte er. Die Handwerker haben nach der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung auch andere Varianten geprüft - den Marktplatz, den Gewerbepark, eine Fläche bei Kirche und Heimatmuseum. Aber auf allen diesen Arealen wäre der Baum kaum sichtbar, er würde letztlich seine Wirkung nicht entfalten können. Die Debatte dulde keinen Aufschub, denn der Gildebaum soll am 9. September eingeweiht werden und etwa 25 000 Euro kosten; diese Summe wollen die Handwerker alleine aufbringen. Wenn man jetzt aber die Betriebe mit "Bettelbriefen" anschreibe, dann werden sich wahrscheinlich viele Meister diesem Wunsch verschließen, wenn es ein ungeeigneter Standort sei, so Thomas Kühl.

Als Träger des Gildebaums ist der Verein Tourismus Marketing Schlaubetal angetreten; bei der Realisierung wird der Müllroser Bauunternehmer Ulrich Zimmer federführend mit in die Verantwortung genommen.

Bürgermeister Detlef Meine kündigte an, dass die Stadt das Vorhaben mit einer hohen Lärche aus dem Stadtwald als Geschenk unterstützen wolle. Thomas Kühl versicherte, dass die Anlage samt der geplanten Sitzbänke die Gehwege nicht beeinträchtigen werde. In der Abstimmung wurde schließlich mit vier Ja-Stimmen, einem Nein-Votum und drei Enthaltungen die Empfehlung für die Festwiese ausgesprochen. Die eigentliche Entscheidung wird die Stadtverordnetenversammlung treffen.