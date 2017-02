Rheuma-Liga feiert 25. Jubiläum

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Woltersdorf (MOZ) "Lassen Sie nicht nach in dem Bemühen, sich selbst Gutes zu tun, um dadurch besser mit Ihrer Krankheit klar zu kommen." Die Worte, die Werner Dau, Präsident des Landesverbandes Brandenburg der Deutschen Rheuma-Liga am Donnerstagnachmittag im Veranstaltungssaal der Gefas in Erkner sprach, trafen ziemlich genau das, was die Leute, die vor ihm saßen und an die er seine Botschaft adressierte, seit einem Vierteljahrhundert leben. Denn gemeinsam feiern und verreisen wird bei den Mitgliedern der Rheuma-Liga AG Woltersdorf mindestens genauso groß geschrieben, wie die sportliche Bewegung, mit der sie ihre Körper trotz chronischer Krankheit fit zu halten versuchen.