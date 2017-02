Chronisch unterbelegt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Reformen? Der Bedarf daran wird in Brandenburg gerade durch die Debatte um die neuen Kreiszuschnitte voll und ganz gedeckt. Kein Politiker will da auch noch andere Felder aufmachen. Etwa in der Gefängnislandschaft. Die Vollzugsanstalten waren nach der Wende derart marode, dass enge Belegung und gehäufte Ausbrüche immer wieder den Justizminister in ernsthafte Bedrängnis brachten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552798/

Also wurde gebaut, was das Zeug hielt. Und obwohl nicht einmal alle Pläne in die Tat umgesetzt wurden, gab es schon vor zehn Jahren ein Problem mit leeren Zellen. Daran änderte auch in der vergangenen Legislaturperiode die Schließung der kleinsten JVA in Frankfurt (Oder) nichts. Damals fehlte der Mut, die wesentlich größere Anstalt in Luckau dicht zu machen, die jedoch die jüngste und modernste ihrer Art ist. Heute entspricht der Leerstand schon wieder der Kapazität einer ganzen JVA.

Aber zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl ist eine weitere Schließung kein Thema. Selbst wenn dadurch die Umsetzung des ambitionierten Resozialisierungsgesetzes ins Stocken gerät. Auch das zweite Thema in diesem Zusammenhang - warum in Brandenburg viel weniger Gefängnisstrafen verhängt werden als anderswo - ist mit einem Tabu belegt. Auch diese Debatte wäre notwendig.