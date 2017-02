Prachtkäfer frisst sich durch Kageler Kiefern

artikel-ansicht/dg/0/

Gespenstig ragen kahle Kiefernstämme in den Himmel. Bernd Ziebarth lenkt sein Auto einen Weg bei Kagel entlang. Immer wieder tauchen blanke Stämme im Wald auf. An einer Lichtung stoppt der Förster seinen Wagen.

"Hier sind sie auch drin", sagt Ziebarth und deutet auf einzelne gelbe Harztropfen an der Rinde der Kiefern. "Sie", das sind die Larven des Blauen Kiefernprachtkäfers. Mit den Harztropfen setzt sich der Baum zur Wehr. Ist die Zahl der Schädlinge zu groß, verliert er den Kampf.

Der Grünheider Revierförster schneidet ein Stück Rinde ab. Bricht es entzwei und zieht einen gelblich-weißen Wurm aus dem Innern. Die Larven fressen unter der Rinde, werden sich bald verpuppen und im Sommer ausfliegen zum nächsten Baum.

"Seit zwei, drei Jahren vermehrt sich der Käfer hier stark", sagt Ziebarth. Als Mitarbeiter der Hoheitsförsterei ist er auch für den Forstschutz zuständig. "Der Käfer verursacht nicht nur wirtschaftlichen Schaden für den Waldbesitzer, sondern führt auch zu Forstschutzproblemen, weil er sich ausbreitet und Bestände anderer Waldbesitzer befällt", betont der 52-Jährige. "Wir können die Eigentümer nur beraten, zum Handeln zwingen können wir sie nicht", weiß Ziebarth.

In Kagel hat der Prachtkäfer leichtes Spiel, weil die Wälder ohnehin geschwächt sind. Die Ackersterbe macht den Bäumen zu schaffen. Es handelt sich um einen Pilz, der im Boden sitzt, die Wurzeln angreift und die Bäume sterben lässt. Seinen Namen bekam er, weil er auftritt, wo Kiefern auf einstige Äcker gepflanzt wurden. In Kagel, so schätzt Ziebarth, hat er "ein paar hundert Hektar" befallen. Aber auch in Kienbaum und Zinndorf ist er zu finden. Auf 600 bis 800 Hektar schätzt Ziebarth die betroffene Fläche.

Gegen den Pilz sei wenig auszurichten, sagt der Förster. Man müsse beim Holzeinschlag schneller sein, als die Ackersterbe, weil totes Holz weniger Geld bringt. Und gegen den Käfer helfe auch das Fällen - und zwar schnellstmöglich, bevor der Nachwuchs schlüpft. Theoretisch müsste auch die abgefallene Rinde aufgesammelt, verbrennen oder vergraben werden.

"Rund 20 Waldbesitzer sind betroffen", sagt Ziebarth. Einer ist Axel Zebeck. Der Bochumer hat gut 30 Hektar Wald von seiner Mutter, einer Kagelerin, geerbt. Heute will er sich mit Ziebarth treffen, um das Vorgehen zu beraten. Auf zehn Hektar hat eine Firma die kranken Bäume bereits gefällt. Der Revierförster hatte sie markiert. "Rund 450 Festmeter sind es wohl", sagt Zebeck. Er ist dankbar für die Hinweise: "Man ist ja selbst kein Experte."

Ziebarth bietet seine Beratung an. "Teilweise können Firmen den Wald sonst beim Einschlag noch mehr schädigen", sagt er. Wenn sie mit großen Harvestern breite Schneisen schlagen, könne die Sonne zudem das Wachstum des wärmeliebenden Prachtkäfers im verbliebenen Bestand begünstigen. Einige Firmen würden die Unkenntnis der Waldbesitzer auch ausnutzen. Anrufe nach dem Motto: "Wir sind gerade hier, sollen wir Ihren Wald gleich mit durchforsten", hätten schon manch einen überrumpelt, weiß Ziebarth. In einem Fall sei einem Waldbesitzer sogar 70 Prozent des möglichen Erlöses verloren gegangen.