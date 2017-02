Baier-Ensemble verliert Krimi

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552805/

Alle Jahn-Spieler waren fit und Trainerin Melanie Baier hatte die Qual der Wahl in Sachen Aufstellung. Vor allem das Comeback von Rückraumakteur Eric Sindermann gab dem Spiel der Kurstädter merklich Auftrieb. Mit sehenswerten Treffern steuerte Sindermann gleich neun Treffer in seinem ersten schmerzfreien Spiel bei.

Den besseren Auftakt erwischten indes die Gäste, die sich mit 6:3 absetzen. Die Heimtruppe ließ sich jedoch nicht abschütteln und blieb dran (12:13). Dann schlichen sich technische Fehler gepaart mit überhastet abgeschlossenen Angriffen ein. So gelang es Lübbenern sich bis zum Halbzeitpfiff auf 13:16 abzusetzen.

Dennoch zeigte sich Übungsleiterin Melanie Baier mit dem Auftritt ihrer Schützlinge zufrieden. Lediglich die Chancenverwertung bemängelte die Trainerin. Doch alles Reden half nichts: Zu Beginn der zweiten Hälfte rasselten in die Kurstädter die wohl vorentscheidende Phase der Begegnung. Immer wieder gelang es der Defensive Bälle zu erobern, jedoch fehlte es am erfolgreichen Abschluss in der Offensive. So wurden innerhalb der ersten 15 Minuten gleich sieben glasklare Gelegenheiten fahrlässig vergeben und eine machbare Führung leichtfertig verschenkt. In der Folgezeit gesellte sich auch noch Pech in die Aktionen der Jahn-Sieben. So fanden gleich zwei Würfe von Neuzugang Paul Glase vom Innenpfosten den Weg nicht ins Tor. Die Spreewälder konnten aus den Freienwalder Unzulänglichkeiten keinen Nutzen ziehen und die Begegnung blieb spannend. Über die Zwischenstände 21:21, 23:23, 26:26 und 27:27 ging es in die dramaturgisch wertvolle Schlussphase. Die Kurstädter versäumten es beim 27:27 wie bereits zuvor die Führung zu erzielen. Spreewalds Kapitän Nils Werner übernahm Verantwortung und brachte sein Team zwei Minuten vor Schluss die 27:28- Führung. Bad Freienwaldes Antwort ließ nicht allzu lange auf sich warten und Chris Mattias glich zum 28:28 aus.

Die Spreewälder spielten nun die verbleibende Zeit aus. Ein Wurfversuch zwölf Sekunden vor dem Ende landete zwar im Block, brachte jedoch noch einmal einen Neunmeter ein. Der Ball landete letztlich bei Danilo Wendt, der sicher zum 28:29 Endstand vollendete.

"Ich mache der Mannschaft keine Vorwürfe. Wir haben gekämpft und wurden leider nicht belohnt. Selbst der eine Punkt hätte uns weitergeholfen. Nun müssen die Punkte an anderer Stelle geholt werden. Wir haben noch neun Spiele, um uns aus der Abstiegszone zu verabschieden.", rechnete Melanie Baier nach dem Spiel vor.