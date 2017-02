Lesecafés in der Kritik

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Über den Umbau der alten Post sowie des Bahnhofsgebäudes diskutierten am Mittwoch die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport in Bad Freienwalde. In der Kritik standen die Cafés, die in beiden Einrichtungen geplant sind.

In dem ehemaligen Postgebäude in der Karl-Marx-Straße soll eine moderne Bibliothek mit Archiv entstehen. Geplant ist, dort neben Wohngruppen unter anderem auch eine Tagespflege sowie eine Begegnungsstätte mit Café einzurichten. Ein so genanntes Lesecafé ist aber auch in den Planungen für den Umbau des Bahnhofs enthalten. Marco Büchel (Linke) brachte in der Ausschusssitzung seine Zweifel zum Ausdruck, ob Cafés in beiden Einrichtungen zielführend seien. "Ich halte das für schwierig", sagte der Ausschussvorsitzende. Büchel betonte daher, dass die Unterschiede im Nutzungskonzept genau festgelegt werden müssten. Einwohnerin Veronika Dulitz, sagte, dass sie beide Cafés für sinnvoll halte, da sie sich an ein unterschiedliches Klientel richten und beide Einrichtungen nicht unbedingt zur selben Zeit geöffnet hätten.

Der Knackpunkt liege aber nicht darin, dass es damit zwei Cafés gebe, sondern, dass es sich jeweils um Lesecafés handele, betonte der Ausschussvorsitzende. "Ich sehe die Bibliothek in einer guten Situation, die man weiter stärken sollte", so Büchel. "Man sollte im Bahnhof keine Parallelstruktur schaffen."

Das Lesecafé im Bahnhof werde ganz anders gestaltet, sagte Petra Lunow (Insel). Bürger könnten im Bahnhof Bücher abgeben, in denen Reisende während der Wartezeit lesen, erklärte sie. Sobald der Zug käme, müsste diese die Bücher aber dort lassen. "Es ist keine Ausleihstation", betonte die Stadtverordnete. Es sei daher nicht vergleichbar mit der Bibliothek im ehemaligen Post-Gebäude, wo Besucher nicht nur vor Ort in Büchern lesen, sondern diese auch ausleihen könnten, erklärte Petra Lunow.

Eine Abstimmung seitens der Verwaltung über die konkreten Inhalte beider Cafés sei dennoch wichtig, betonte Marco Büchel. Die entsprechenden Unterlagen werden laut Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hoch- und Tiefbau in der Stadtverwaltung, bis zur Ausschusssitzung am 8.März vorliegen.

Zur inhaltlichen Gestaltung des Postgebäudes äußerte sich während der Ausschusssitzung auch Dolores Swiderek, Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek "Hans Keilson" in Bad Freienwalde. Die Einrichtung werde mit dem Wechsel in das andere Gebäude zu einer modernen Bibliothek mit modernem Archiv umgestaltet. Ziel sei es, in dem Postgebäude ein Kommunikationszentrum entstehen zu lassen, so die Bibliotheksleiterin. Besucher hätten dort auch die Möglichkeit, sich dort länger aufzuhalten, um das Archiv zu nutzen oder sich einfach zu unterhalten.

Wichtig sei auch, dass die Bibliotheksleitung mit in die Planungen für die neu entstehende Bibliothek einbezogen werden, sagte Dolores Swiderek. Auch Bettina Mühlenhaupt (SPD) pflichtete dem bei. "Herr Nörtemann, ich würde mich freuen, wenn sie an ihrer Seite ist", sagte sie. "Für mich ist da keiner außen vor", versicherte Christian Nörtemann. Es sei jederzeit möglich, Anregungen einzubringen, sagte er.

Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) gab indes am Donnerstag bekannt, dass das Bewerbungsverfahren zur Teilnahme am Realisierungswettbewerb nun europaweit ausgeschrieben worden sei "Mit dem Realisierungswettbewerb soll ein Entwurf, der bei hoher Wirtschaftlichkeit und Funktionalität den denkmalpflegerischen Anforderungen Rechnung trägt und dennoch durch seine Innenraumgestaltung die neue Nutzung nicht verleugnet, gefunden werden", heißt es in der Erklärung des Bürgermeisters.