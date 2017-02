Garagenfrage weiter offen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Stadt will Grundstücke und darauf befindliche Aufbauten auf jeden Fall vereinen. So steht es im Beschlussentwurf, und so hat es die Bürgermeisterin auf den Ausschusssitzungen einmal mehr bekräftigt. "Wir brauchen eine Struktur und sind bereit, dort was zu machen", warb Elke Stadeler am Mittwochabend im Finanzausschuss um Unterstützung. Es gehe nicht an, dass Pächter teils sechs oder sieben Garagen, für die sie je fünf Euro im Monat an die Stadt zahlten, für je 30 oder 35 Euro weiter vermieteten. Einige seien vernagelt, vermüllt, manche Dächer undicht. Vor allem der Zustand des Komplexes Hohensteiner Chaussee mit 975 Garagen sei schlimm.

Das wurde im Ausschuss zwar genauso gesehen, der Beschlussentwurf aber dennoch kritisiert. So fand es Horst Tamawski (Sachkundiger Einwohner) "komisch", dass im Entwurf bereits Preise festgelegt waren - die Garagenmiete sollte sich demnach auf zehn Euro pro Monat verdoppeln -, ohne dass überhaupt verhandelt worden sei.

Bislang hatte es lediglich mehrere Beratungen der Stadt mit Vertretern der Garagenkomplexe gegeben. Richtige Verhandlungen will die Stadt mit Vereinen führen, zu denen sich die Garageneigentümer zur Wahrung ihrer Interessen zusammenschließen sollen. Als Termin ist dabei der 31. Mai genannt. Laut Verwaltung ist der aktuelle Stand wie folgt: Zwei der insgesamt neun Garagenkomplexe haben bereits Vereine gegründet, drei wollen dies tun, ein Komplex will sich einem bestehenden Verein anschließen und drei wollen keinen Verein gründen. In letzterem Fall werden die bestehenden Pachtverträge gekündigt, die Garagen gehen in Eigentum der Stadt über, die sie an "interessierte Dritte" für 17 Euro pro Monat vermieten will.

Die vorgelegten Zahlen überzeugten nicht alle Ausschussmitglieder. Sonja Zeymer (UfW) zweifelte beispielsweise die Liste der Verwaltung mit den als Privat- und Stadteigentum aufgeführten Garagen an und forderte den "tatsächlichen Ist-Stand".

Nach längerer Debatte wurde der Beschlussentwurf im Finanzausschuss dahingehend abgeändert, dass nur die Vertragsverhandlungen zwischen Verein und Stadt, nicht aber Mietpreise aufgeführt sind. Dem wurde bei einer Enthaltung zugestimmt.

Am Vortag hatte der Bauausschuss die Vorlage mit 5:3 abgelehnt. Jens Knoblich (Grün, Liberal/Bürgernah) waren die Preisvorstellungen der Verwaltung im Vergleich zu einfachen Stellplätzen zu niedrig. Zudem hielt er Folgekosten zum Beispiel bei Räumungen oder Abriss für derzeit nicht absehbar. Andere kritisierten den Aufwand für Vereine und forderten größtmögliche Unterstützung durch das Rathaus. Im Publikum wurde überdies moniert, dass die angestrebte Lösung rechtlich nicht sauber sei.

Hans Eichenberg weiß nicht recht, ob er sich über das Ergebnis freuen soll. "Wir hoffen nun auf wirkliche Verhandlungen", sagte der Wortführer der Garagenbesitzer. Bei den bisherigen Beratungen habe die Stadtverwaltung stets nur mitgeteilt, was sie zu tun gedenke. "Unsere Überlegungen sind in dem Beschlussentwurf nicht berücksichtigt worden", monierte er im Finanzausschuss. Am Donnerstag setzte er hinzu: "Wir hoffen nun, dass wir künftig ernst genommen werden."