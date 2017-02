artikel-ansicht/dg/0/

Filmteam mietet Wohnungen

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für die Dreharbeiten zum Film "Das schweigende Klassenzimmer" hat das Produktionsteam bereits im Vorfeld mehrere Wohnungen in Eisenhüttenstadt angemietet. "Wir haben dafür insgesamt sechs Wohnungen im II. Wohnkomplex vermietet", erklärt Oliver Funke, Geschäftsführer der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft, am Donnerstag. In den Wohneinheiten findet seit einigen Tagen unter anderem die Vorstellung der Komparsen statt. Dort werden sie probefrisiert und dort probieren sie die Kostüme aus dem Fundus an.

Hinweise an der Tür: Komparsen für den Film probieren in der Saarlouiser Straße unter anderem ihre Kostüme an.



