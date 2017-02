Gelungenes Turnier beim MTV

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552816/

"Ein Team - Ein Weg - Einmalig", so wie beim HSV Frankfurt hatte jeder Fanblock seinen eigenen Schlachtruf. Die Stimmung in der Erlengrund-Halle war riesig und das sowohl auf den Rängen als auch auf dem Spielfeld. Der Spaß stand eindeutig an erster Stelle und die Fans - Eltern, Geschwister und Freunde - feuerten die kleinen Handballer kräftig an. Und dabei gab es durchaus bemerkenswerte Szenen zu sehen. Einsatz und die Freude am Spiel überwogen und der Elan ging sogar so weit, dass im Eifer schon mal aufs eigene Tor geworfen wurde. Vor allem die MTV-Mitglieder Sabine Stohf und Anne Ruhmland konnten sehr zufrieden sein. Sie hatten die Veranstaltung zu großen Teilen organisiert. "Es ist die dritte Station einer Turnierserie, die in Frankfurt und in Neuenhagen eine Fortsetzung findet", erklärte Sabine Stohf.

Margrit Taeubert-Zepernick berichtet, dass beim Neuenhagener HC die Nachwuchsarbeit einen hohen Stellenwert hat. "Wir haben eine große Gruppe und freuen uns über 21 Kinder, die zweimal in der Woche zum Training kommen. Ich mache das mit Nicole Pudel zusammen und es macht richtig viel Freude. Auch wenn die Gruppe inzwischen groß ist, es können sich immer noch Interessierte bei uns melden." Sie sprach von einem großen Zusammenhalt im Verein und auch, dass über die Kinder neue Elternfreundschaften entstanden sind. "Erstaunlich ist, dass die Fluktuation gering ist und die meisten Kinder schon recht lange mit dabei sind."

Diese und ähnliche Botschaften kamen auch von anderen Vereinen. Karl-Heinz Eckenhoff ist Rentner und leitet das Training beim HSC 2000 Frankfurt. Auch der 66-Jährige spricht von großem Eifer. "Meine Mannschaft weiß genau Bescheid. Wenn ich an der Seitenlinie ruhig bin, dann ist es gefährlich. Schreie ich rum, wissen alle, das Spiel läuft gut." Er lächelte aber bei dieser Aussage und gibt gern zu, das ist alles nicht so gemeint. "Sport ist gerade in diesem Alter wichtig und die spielerischen Aspekte stehen noch im Vordergrund." Es lief prima, denn seine Handballer gewannen alle Spiele.

Ronny Neumann und Mario Quast betreuten die Mädchen beim HSV Frankfurt "Wir haben eine Art Abkommen. Zu uns kommen die Mädchen, beim HSC spielen in dieser Altersgruppe die Jungs. Ist es denn schwierig, die Mannschaft immer bei Laune zu halten? "An sich nicht, doch wir haben auch kleine Hexen oder Teufelinnen in der Mannschaft. Unter dem Strich kommt keiner zu kurz", sagen beide Trainer.

Sehr wohlwollend war die Einstellung der Schiris, die das Turnier mit ihrer eigenen Erfahrung gut im Griff hatten. Thomas Klatt, Abteilungsleiter Handball beim MTV, sowie Janis Kilx, selbst Sportlehrer, leiteten die Spiele nicht nur, sondern erklärten ganz nebenbei ihre Entscheidungen. Unterstützt wurden sie von zwei MTV-Jungs aus der C-Jugend. Ian Passing und Maxi Bartz haben von Anfang bis Ende die Spiele der Minis mitbegleitet.

. ,