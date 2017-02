Polizeibericht Schwedt vom 16.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau. Ein Audi A6 ist am Mittwochmittag in Prenzlau gestohlen worden. Der Besitzer hatte seinen elf Jahre alten Wagen mit dem Kennzeichen UM-MW 153 auf einem Parkplatz an der Franz-Wienholz-Straße abgestellt und musste am Nachmittag feststellen, dass das Auto verschwunden war. Die Polizei konnte bislang ermitteln, dass die Diebe mit dem Audi, der noch etwa 7000 Euro wert ist, kurz nach11.30 Uhr vom Parkplatz weggefahren sind.

Diebe nehmenMesstechnik mit

Grünow. Messtechnische Anlagen im Wert von rund 5000 Euro haben Diebe von einer Fläche zwischen Grünow und Münchehof gestohlen. Dass die Technik verschwunden war, war der Firma am Mittwoch aufgefallen.

Autofahrerin ohne Papiere

Lichterfelde. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem A 11-Parkplatz Buckowsee West hat der Polizei am Mittwochabend eine Frau erwischt, die ohne Führerschein unterwegs war. Den konnte die 34-Jährige auch nicht vorweisen, weil er ihr, wie die Überprüfung ergab, bereits entzogen worden war. Der Autofahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt.