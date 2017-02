Polizeibericht Oranienburg vom 16.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Unfall an der Grundstückseinfahrt

Oranienburg. Als die Fahrerin eines Pkw Dacia am Mittwoch gegen 13.30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die André-Pican-Straße fuhr, stieß sie mit einem Audi zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 7 000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit.

Beim Ausparken kollidiert

Oranienburg. Beim Ausparken stieß am Mittwoch gegen 6.45 Uhr in der Mittelstraße die Fahrerin eines Pkw Daewoo mit einen Pkw Ford zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an beiden Autos, die fahrbereit blieben, beläuft sich auf rund2 200 Euro.