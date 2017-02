Polizeibericht Eberswalde vom 16.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in die Räume eines gemeinnützigen Vereins eingedrungen, der seinen Sitz an der Eisenbahnstraße hat. Sie brachen die Eingangstür auf und durchsuchten alle Räume. Welche Gegenstände fehlen, wird noch festgestellt. Schon jetzt gibt die Polizei den Schaden mit etwa 200 Euro an. Die Kripo sicherte Spuren und hat mit Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall begonnen.

Autofahrerin ohne Papiere

Lichterfelde. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A 11 ist der Polizei am Mittwoch gegen 18 Uhr eine 34-Jährige aufgefallen, die keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte.Die Überprüfung ergab, dass ihr das Papier bereits entzogen worden war. Der Autofahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Kettensägen erbeutet

Werneuchen. In einem Werkstattgebäude an der Freienwalder Straße haben Unbekannte ein Fenster aus dem Rahmen gerissen, um sich Zugang zu verschaffen.Dies geschah zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr. Sie stahlen drei Kettensägen und weiteres Werkzeug. Der Schaden wird durch die Polizei auf 5000 Euro geschätzt.

Entlüfter mitgenommen

Bernau. Aus einer Lagerhalle an der Fritz-Heckert-Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Entlüfter gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.