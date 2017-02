Polizeibericht Bernau vom 16.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen. In einem Werkstattgebäude an der Freienwalder Straße in Werneuchen haben Unbekannte ein Fenster aus dem Rahmen gerissen, um sich Zugang zu verschaffen.Dies geschah zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr. Sie stahlen drei Kettensägen und weiteres Werkzeug. Der Schaden wird durch die Polizei auf 5000 Euro geschätzt.

Entlüfter mitgenommen

Bernau. Aus einer Lagerhalle an der Fritz-Heckert-Straße in Bernau haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Entlüfter gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Autofahrerin ohne Papiere

Lichterfelde. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem A 11-Parkplatz Buckowsee West hat die Polizei am Mittwochabend eine Frau erwischt, die ohne Führerschein unterwegs war. Den konnte die 34-Jährige auch nicht vorweisen, weil er ihr, wie die Überprüfung ergab, bereits entzogen worden war. Der Autofahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Berlin-Hohenschönhausen. Im Bereich der Berliner Allee/Buschallee werden die Gleise erneuert. Deshalb wird der Verkehr auf den Straßenbahnlinien M4 und M13 in der Nacht zum Sonnabends für zirka vier Stunden unterbrochen. Für beide Linien ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. Für die Linie M4 fährt dieser zwischen Falkenberg und Greifswalder Straße/Danziger Straße und für die M13 zwischen Gounodstraße, Berliner Allee/Indira-Gandhi-Straße und Prenzlauer Allee/Ostseestraße.

Verkehrstipp