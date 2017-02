Polizeibericht Neuruppin vom 16.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552824/

Neuruppin (RA) Einen geparkten Skoda hat eine 26-jährige VW-Fahrerin am Mittwoch gegen 15.20 Uhr in Neuruppin beschädigt. Die Frau hatte versucht, in eine parallel zur Straße verlaufende Parklücke zu fahren. Die Autos bleiben fahrbereit. Es entstand aber ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die 26-Jährige wurde mit einem Zahlschein in Höhe von 30 Euro verwarnt.

Oboeentwendet

Neuruppin (RA) Ein 48-jähriger Neuruppiner zeigte gestern an, dass seinem 12-jährigen Sohn in einem Gymnasium in der Fontanestadt ein Musikinstrument entwendet wurde. Der Junge hatte seine Oboe (französisches Model) mit seinen Sachen in einem Musikraum abgestellt. Nach der Musik-AG hatte er anschließend auf dem Nachhauseweg festgestellt, dass er sein Instrument nicht mehr bei sich hatte. Der Vater des Jungen informierte umgehend die Schule, die jedoch das Instrument nicht mehr feststellen konnte. Weil die Oboe sich bislang weder angefunden hat, noch im Fundbüro in der Karl-Liebknecht-Straße abgegeben wurde, erstattete der Vater Strafanzeige. Das Instrument hatte einen Wert von mehr als 1 200 Euro.