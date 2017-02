Polizeibericht Fürstenwalde vom 16.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde. Mit Schlägen haben zwei Unbekannte am Mittwochnachmittag zwei Jugendlichen gedroht, wenn diese ihre Handys nicht herausgeben würden. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Vorfall in einer Freizeit-Einrichtung in der Geschwister-Scholl-Straße. Die 14-Jährigen händigten ihre Geräte aus. Polizeibeamte konnten zwei 16- und 18-Jährige in der Nähe feststellen, auf die die Personenbeschreibung passte. Sie fanden auch die gestohlenen Handys. Die Täter wurden vorläufig festgenommen. Sie müssen sich wegen Raubes verantworten.

Krad-Fahrer nach Unfall verletzt

Fürstenwalde. Ein 38-jähriger Krad-Fahrer wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in der Langewahler Straße verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 34-jährigerHyundai-Fahrer von derRosa-Luxemburg- in die Langewahler Straße fahren wollte. Dort prallte er mit dem Kradfahrer zusammen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 550 Euro.

Zwei Einbrüche in zwei Nächten

Fürstenwalde. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag eine unbekannte Menge Reifen aus dem Auflieger eines Lkw in der Hegelstraße gestohlen. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Eine Nacht zuvor gab es einen Einbruch in das Büro einer Firma in der Domstraße. Dort stahlen die Täter eine unbekannte Menge Bargeld. Der Gesamtschaden konnte auch dort noch nicht beziffert werden.