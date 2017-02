Neuendorf: Plötzlich war der Baum einfach weg

artikel-ansicht/dg/0/

Neuendorf (GZ) Dass jemand den stattlichen Baum, der am Wanderweg um die Große Plötze in Neuendorf stand, abgenommen hat, ist unstrittig. Die Frage ist: Wer war's? Die Mitglieder des Ortsbeirates haben da einen Verdacht. Ob sie ihn beweisen können, das ist eher fraglich. Die Gemeinde Löwenberger Land, zu der Neuendorf als Ortsteil gehört, hat den dreisten Baumfrevel zur Kenntnis genommen, wie auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zu erfahren war. Doch auch das Ordnungsamt der Gemeinde will in diesem Fall "eher nicht aktiv werden, weil die Aussicht, den Täter zu fassen, eher gering ausfällt", hieß es im Verlauf der Ausschusssitzung weiter. Allerdings gab es von den Mitgliedern des Ausschusses und den Mitarbeitern der Verwaltung gleichermaßen den Hinweis an die Neuendorfer, "wachsam zu bleiben und sich im Falle weiterer illegaler Fällungen an das Ordnungsamt oder den Bauhof zu wenden."