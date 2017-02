Dobrindt vor Abgas-Ausschuss: Will nichts geahnt haben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Luft wird dünn im Raum. Seit 11 Uhr läuft die 25. Sitzung des Abgasuntersuchungsausschusses des Bundestages. Als schon der Abend naht, spricht der dritte und letzte Zeuge des Tages. Alexander Dobrindt (CSU) erklärt ausführlich und mit monotoner Stimme, was er alles unternommen hat, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, als ruchbar wurde, dass Volkswagen in den USA unzulässig Dieselfahrzeuge manipuliert hat. Manipuliert, um Abgasvorschriften scheinbar gerecht zu werden. "Kein anderes Land hat solche Konsequenzen gezogen wie Deutschland", verkündet der Bundesverkehrsminister.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552835/

Dass das vor allem an ihm liegt, versucht Dobrindt mehr als deutlich zu machen. Immerhin hatte sich herausgestellt, dass VW sich auch in Deutschland versündigt hatte und andere Autobauer ebenfalls nicht so saubere Autos auf den Markt brachten, wie sie in ihren Hochglanzbroschüren behaupteten. Schon im Oktober 2015 hatte der Minister nach eigenen Angaben in Brüssel beim EU-Untersuchungsausschuss seine Ansichten dargelegt. Zu denen gehört, dass die EU-Verordnung 715/2007 geändert werden muss. Dort sind die Möglichkeiten beschrieben, die allgemein als "Thermofenster" bekannt wurden. "Aus meiner Sicht ist es so, dass dem schlechtesten Motor die größten Ausnahmen bewilligt werden", sagt Dobrindt. Es geht um Abschaltvorrichtungen für Abgaseinrichtungen, die wirklich oder angeblich dem Motorschutz dienen. "Vollkommen unmöglich" findet der deutsche Minister, dass Fiat die Zusammenarbeit mit seinem Ministerium ablehnt.

Was nun VW betrifft, so habe Dobrindt, sofort nachdem in den USA Schlimmes ans Tageslicht gefördert wurde, eine Untersuchungskommission eingesetzt. Am Ende legte VW für Deutschland einen Plan vor, nach dem 2,46 Millionen Diesel-Fahrzeuge zurückgerufen werden, um sie so umzurüsten, dass Stickoxide nur noch der Vorschrift entsprechend in die Umwelt gelangen.

Warum aber hat Stephan Weil (SPD), der niedersächsische Ministerpräsident und Mitglied des VW-Aufsichtsrates, nicht rechtzeitig gehandelt? Das herauszufinden, hat sich der Vorsitzende des 5. Untersuchungsausschusses, Herbert Behrens (Linke), vorgenommen. Weil beantwortet die Frage so: Er habe nichts gewusst. Jedenfalls nicht bis zum 19. September 2015. Da habe er von den Vorwürfen seitens der US-Umweltbehörde gehört. Ob man sich das so vorstellen müsse, fragt CSU-Ausschussmitglied Ulrich Lange, dass der Ministerpräsident beim Frühstück mit seiner Frau aus den Nachrichten die Informationen bekommen hätte. "Es war abends", sagt Weil trocken. "Ich habe es aus der Tagesschau erfahren." Aber nachdem Stephan Weil verstanden hatte, dass es sich hier um den "größten Skandal in der westdeutschen Wirtschaftsgeschichte" handelt, setzte er sich nach eigenem Bekunden "für rückhaltlose Aufklärung" ein. Zwar ist VW von herausragender Bedeutung für das Land Niedersachsen, immerhin hängen 30 Prozent der dortigen Industriearbeitsplätze mit dem Konzern zusammen, aber der Ministerpräsident sagt: "Ich hätte keinerlei Veranlassung gehabt, irgendetwas unter den Teppich zu kehren." Viel mehr erfährt man letztlich aber nicht.

Nun wird im März auch noch die Kanzlerin befragt. Doch Herbert Behrens weiß, "es wird den Urknall nicht geben". Die Erfahrung lehre: Die Verantwortlichen mauern, wo sie können.