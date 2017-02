Fast jeden Tag ein neuer Vogelgrippe-Fall

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Nach Einschätzung der staatlichen Virus-Experten vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) ist der derzeitige Vogelgrippeausbruch in Deutschland der schwerste aller Zeiten. In Brandenburg sind mittlerweile acht Landkreise betroffen. Fast 121 000 Nutztiere mussten seit vergangenem November getötet werden.

Fast täglich gibt es derzeit neue Geflügelpest-Meldungen. Insgesamt 28 Fälle listet das Tierseuchen-Informationssystem TSIS bislang für Brandenburg auf. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass das als sehr aggressiv geltende Virus H5N8 bei einer Möwe in Zeuthen und einem Schwan in Hohenbrück nachgewiesen wurde. Um den Fundort der Tiere im Landkreis Dahme-Spreewald wurden ein Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer und ein Beobachtungsgebiet mit drei Kilometern gebildet.

Tags zuvor mussten in Lietzen (Märkisch-Oderland) in einem Stall 15 000 Pekingenten getötet werden. In der Anlage waren am Dienstag mehrere verendete Tiere gefunden worden. Und schon gibt es einen neuen, bislang noch nicht bestätigten Verdacht in einem Stall wenige Kilometer weiter in Wriezen.

Ordnen die Behörden eine Notschlachtung an, bekommen hauptberufliche und Hobby-Halter in diesen Fällen gleichermaßen eine Entschädigung durch die Tierseuchenkasse. Hierbei handelt es sich um eine Versicherung. Die Tierbesitzer sind verpflichtet, ihre Bestände anzumelden und Beiträge zu entrichten. Das Land beteiligt sich zur Hälfte an der Entschädigungszahlung.

Vordrucke für die Beantragung stehen im Internet bereit, einzureichen sind sie beim jeweiligen Veterinäramt des Landkreises. Der Wert des einzelnen Tieres wird von amtlich bestellten Schätzern ermittelt und ist nach Aussage einer Vertreterin der Brandenburger Seuchenkasse von Tier zu Tier sehr unterschiedlich. Alter, Gewicht und die derzeitige Marktlage spielten bei der Ermittlung eine Rolle. Klar sei lediglich, dass es maximal 50 Euro pro Tier gebe, egal wie viel der Puter auf die Waage bringt. Die Auszahlung der Entschädigung erfolge innerhalb von 90 Tagen nach der Tötung.

Eine Sprecherin des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft erklärte am Donnerstag, dass die Entschädigung für betroffene Tierhalter zwar das Schlimmste verhindere. "Aber der Gewinn geht ihnen verloren", verdeutlichte die Sprecherin. Schließlich könne sich das Tier nicht mehr entwickeln und später einen höheren Preis bringen. Derzeit sei für die Branche das Ende der Seuchensaison noch nicht absehbar. "Wir hoffen auf das Frühjahr. Erfahrungsgemäß sinken die Fallzahlen, wenn es wärmer wird."

FLI-Präsident Thomas Mettenleiter hatte vor wenigen Tagen erklärt: "Die Geflügelpest ist seit 1878 in Europa bekannt. Eine Epidemie mit diesem jetzigen Umfang hat es seitdem in Deutschland nicht gegeben." Bislang gebe es keine Anzeichen für ein Abflauen der Infektionswelle.