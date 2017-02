Land passt Seniorenpolitik an

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Das Brandenburger Sozialministerium hat 250 ältere Bürger nach ihren Wünschen an die Politik befragen lassen. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Sie sollen nun in neue "seniorenpolitische Leitlinien" der Landesregierung einfließen. Alle Ressorts werden dann daran mitarbeiten.