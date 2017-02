artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (MOZ) Zwar meinen die meisten Eltern, dass sie beim Alkoholkonsum Vorbild für ihre Kinder sein müssten. Doch gleichzeitig hat fast ein Drittel von ihnen selbst ein riskantes Trinkverhalten. Und bei 23 Prozent der Eltern kommt es mindestens ein Mal im Monat sogar zum Rauschtrinken. Diese Ergebnisse liefert eine Befragung von 1000 Müttern und Vätern mit Kindern zwischen zwölf und 17 Jahren, die die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) Anfang des Jahres durchführen ließ und am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat.

Gleichzeitig verwies DAK-Vorstandschef Andreas Storm auf eine von seinem Haus geförderte bundesweite Langzeitstudie, wonach der Einfluss des Elternverhaltens beim Rauschtrinken offenbar stärker ist als bislang angenommen. Seit neun Jahren untersucht das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel die Entwicklung von riskantem Alkoholverhalten bei Heranwachsenden. Dabei hat sich unter anderem herausgestellt, dass Zwölfjährige, deren Eltern regelmäßig Alkohol trinken, im Erwachsenenalter ein drei Mal höheres Risiko für das Rauschtrinken haben als Kinder aus Familien, in denen nie Alkohol getrunken wird.

Für den Sprecher der DAK in Brandenburg, Stefan Poetig, zeigen die Ergebnisse, wie wichtig die frühzeitige Aufklärung über die Gefahren von Alkoholmissbrauch ist. Poetig verweist auf den alljährlichen Plakatwettbewerb "Bunt statt blau - Kunst gegen Komasaufen", zu dem die Krankenkasse derzeit 11 000 Schulen deutschlandweit aufruft. Auch in Brandenburg können Schüler im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren bis Ende März an der Präventionskampagne teilnehmen und allein oder in Gruppen Bilder oder Plakate zum Thema Rauschtrinken gestalten. An dem Wettbewerb haben nach Angaben der DAK seit 2010 bundesweit bereits mehr als 80 000 Kinder und Jugendliche teilgenommen.

Das Brandenburger Gesundheitsministerium verzeichnet seit einigen Jahren eine "günstige Entwicklung" beim Konsum von Suchtmitteln durch Heranwachsende. So würden Jugendliche im Land immer häufiger Nichtraucher bleiben und weniger Alkohol trinken, sagt ein Ministeriumssprecher. "Insbesondere wird das Rauschtrinken seltener." Zugleich bestätigt der Sprecher, dass Jugendliche, die Suchtprobleme entwickeln, häufiger aus Familien kommen, die bereits von Suchtproblemen betroffen sind.

Unter Federführung des Ministeriums wurden im vergangenen Herbst rund 10 000 Zehntklässler im ganzen Land zum Gebrauch von Suchtmitteln wie Alkohol, Tabak, Drogen oder Medikamenten befragt. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Schülerbefragung findet alle vier Jahre statt und ist bereits die vierte dieser Art.