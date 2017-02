artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Auf den ersten Blick sieht es so aus wie im Vorjahr. Die literarischen Großtaten, die für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert sind, finden sich eher in der Rubrik Übersetzung als unter der Belletristik-Auswahl deutschsprachiger Autoren.

Immerhin hat die Jury Mut zum Experiment bewiesen, als sie Steffen Popps Sprachspiel mit dem Periodensystem der Elemente ("118") auf die Liste der Roman-Favoriten setzte. Aber was ist diese hübsche Wortjonglage gegen Natascha Wodins "Sie kam aus Mariupol", in dem sie die Geschichte ihrer Mutter erzählt. Vielleicht ist dieses Werk die interessanteste und ergreifendste literarische Entdeckung dieses Frühjahrs, so wie Natascha Wodin das Leben ihrer Mutter rekonstruiert, die vor dem stalinistischen Terror als "Ostarbeiterin" aus der Ukraine ins braune Deutschland geflohen war.

Nicht mittels abstrakter Größen, sondern an dem Schicksal einer Frau verbindet Natascha Wodin die Nöte und Verirrungen der Vergangenheit mit den Verstörungen der Gegenwart. Da wird ein Europa beschrieben, das sich selbst in Zeiten des Terrors und des nationalen Wahns über die Grenzen hinweg auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Diesem Buch wäre der Preis wirklich zu wünschen. Nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Aufmerksamkeit. Uwe Stiehler