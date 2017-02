artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Lange war das Thema tabu, jetzt ist der Grexit plötzlich wieder in aller Munde. Nicht nur Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und FDP-Chef Christian Lindner stellen Griechenlands Zukunft in der Eurozone infrage. Schon 2015 versuchte Schäuble, den Griechen einen Grexit als "Auszeit" schmackhaft zu machen, als eine Art Reha, nach der sie gestärkt wieder in die Währungsunion zurückkehren könnten. Bei nüchterner Betrachtung ist allerdings klar: Wer einmal austritt, für den wird sich die Tür zur Eurozone nie wieder öffnen.